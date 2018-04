Kev Adams, son sketch et sa blague sur Iris : "Je voulais me faire plaisir"

En pleine promotion pour le film dont il est le héros, Love Addict, Kev Adams s'est confié devant la caméra de l'émission de TF1 Sept à Huit, diffusée ce dimanche 1er avril. Pas de blague à tout va en cette journée de poisson d'avril, mais des confidences de la part de l'acteur-humoriste qui fait les beaux jours du box office comme des salles de spectacle – il revient avec un nouveau show Sois 10 ans. Ainsi, il est revenu sur un sketch qui avait fait le buzz, durant lequel il se moquait de lui-même...

L'artiste de 26 ans s'était produit dans le cadre de la scène ouverte du Fieald en se faisant passer pour un comique inconnu. Il s'est moqué de lui-même avec délectation face à un public qui ne savait absolument pas qu'il s'agissait en réalité de Kev Adams. Sur TF1, il explique ses motivations à faire ce sketch dans lequel il fait aussi allusion à sa relation avec Iris Mittenaere :

"Le but de cette vidéo était vraiment de me faire plaisir. Une sorte de fantasme schizophrénique où je me suis dit c'est formidable d'aller faire rire les gens en me moquant de moi-même. Ceux qui me détestent ont couru sur la vidéo en disant 'c'est génial, il le déglingue' et à la fin ils ont fait 'oh putain c'est lui'. Et ceux qui m'adorent, ils étaient tellement énervés, mais ils se sont dit 'mais le mec est drôle, ça nous fait chier. Kev on le kiffe, mais là c'est drôle ce qu'il dit', tu vois ?"