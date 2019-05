Kev Adams taclé par Thierry Ardisson : Iris Mittenaere mal à l'aise

Tout réussi à Iris Mittenaere. Après avoir été sacrée Miss France et Miss Univers 2016, la belle brune de 26 ans a fait ses débuts d'animatrice sur TF1 dans Ninja Warrior 3, à l'été 2018. Elle a ensuite participé à la neuvième saison de Danse avec les stars et, en novembre dernier, elle a sorti son livre autobiographique Toujours y croire.

Ce n'est pas tout ! Depuis le 2 mai dernier, elle endosse le rôle de meneuse de revue au Paradis Latin dans le spectacle L'oiseau paradis du chorégraphe Kamel Ouali. A cette occasion, elle était l'invitée de Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi !, sur C8. Et elle n'a pas échappé à une allusion sur son ancienne histoire d'amour avec Kev Adams.

"La question qu'on se pose, c'est qui est Mister Univers ?", a tout d'abord demandé l'homme en noir. Et d'ajouter, face à Iris Mittenaere un peu mal à l'aise : "Au début, on a cru et puis on a compris que c'était pas lui. Le comédien là, dont je ne parlerai pas. Lui, on a compris un truc c'est qu'il choisit mieux ses copines que ses films." Un petit tacle qui a fait rire jaune la jeune femme. Cette dernière a ensuite évoqué ses difficultés à trouver l'amour : "On n'est pas forcément approchés par des gens qui nous veulent du bien. Et malheureusement les personnes qui pourraient être bien pour nous n'osent pas forcément nous aborder. Je pense que c'était plus facile avant."

Iris Mittenaere était également à l'honneur dans 50 Minutes Inside. Les téléspectateurs ont donc appris que pour L'oiseau Paradis, elle s'est entraînée très dur durant deux mois afin d'être au point pour la première, aussi bien en ce qui concerne la danse que le chant. "C'est assez intense, on a de très longues journées. C'est un peu difficile physiquement, mais c'est aussi hyper excitant. J'ai la chance de réaliser l'un de mes rêves", a-t-elle confié. Les 30 danseurs et l'ancienne reine de beauté se sont entraînés huit à dix heures par jour, six fois par semaine. Ensuite, la grande amie de Camille Cerf retrouvait son coach vocal, qui travaille sur l'émission The Voice. Le travail a payé puisque les premiers avis sont très positifs. Le paradis !