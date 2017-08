Kev Adams va jouer avec des grandes stars hollywoodiennes !

Kev Adams est décidément partout ! Alors que le tournage d'Alad'2 vient de commencer au Maroc, l'idole des jeunes en France va également porter à l'écran la première adaptation de la bande dessinée culte Kid Paddle, avec l'équipe de la série Soda – qui l'avait propulsé sur les écrans. Mais comme cela ne suffisait pas, on apprend aujourd'hui que Kev Adams va s'offrir son premier grand film hollywoodien !

Le site américain Deadline révèle que Lionsgate a bouclé la distribution de sa prochaine grosse production, une comédie d'espionnage intitulée The Spy Who Dumped Me. Et pour boucler ce casting, c'est sur Kev Adams qu'ils ont jeté leur dévolu. Le Frenchie sera bien entouré, puisque Mila Kunis et Kate McKinnon (Ghostbusters) seront les vedettes de ce long métrage, dans lequel on croisera également le chéri de Jennifer Aniston, Justin Theroux, mais aussi Gillian Anderson, Hasan Minhaj, Sam Heughan et Ivanna Sakhno. Susanna Fogel (Amis malgré lui) réalisera le film dont la sortie est d'ores et déjà prévue aux États-Unis pour le 6 juillet 2018.

Le film va suivre deux meilleures amies qui se retrouvent au coeur d'une conspiration à l'échelle mondiale, lorsque l'une des deux découvre que son petit ami qui l'a larguée est en réalité un espion.

Ce ne sera toutefois pas la seule expérience internationale de Kev Adams, dont le mentor Gad Elmaleh est devenu une star outre-Atlantique. En effet, l'humoriste est derrière le projet Super High, une série pour la plateforme Blackpills, dans laquelle il donne la réplique à Destorm Power (Epic Rap Battle of History) et au mannequin Sarah McDaniel (qui a notamment posé pour Playboy).