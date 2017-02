Kevin Gameiro : En plein deuil, un triplé et une immense émotion

Une éclaircie dans les ténèbres. Alors qu'il traverse une passe difficile sportivement - rarement titulaire - et personnellement - en deuil suite à la mort de sa grand-mère -, Kevin Gameiro a vécu quelques minutes en état de grâce, samedi 18 février 2017.

A nouveau relégué sur le banc des remplaçants par l'entraîneur Diego Simeone tandis que son compatriote Antoine Griezmann était sur le terrain, l'attaquant français de l'Atletico Madrid a réussi une entrée décisive lors du match sur le terrain de Gijon en Liga (le championnat espagnol de football). Lancé dans la rencontre à la 62e minute alors que le score était de 1 à 1 et la situation bloquée, l'ancien buteur du PSG a marqué trois buts en cinq minutes - fait rarissime ! -, dont deux sur une passe décisive de Griezmann, permettant aux Colchoneros de l'emporter 4 à 1 et de rester au contact du trio de tête (Real Madrid, FC Séville, FC Barcelone).

S'il était très heureux d'avoir fait basculer la rencontre, Kevin Gameiro était surtout particulièrement ému : "Ces buts sont pour ma grand-mère, que nous avons perdue cette semaine et à qui je pense beaucoup", a-t-il confié à l'issue du match. Sur les ondes de la radio espagnole Cope, il a ensuite exprimé le "sentiment bizarre" qu'il a ressenti : "J'étais sur le banc et, avec ce deuil récent, je savais qu'elle était avec moi. C'était une très forte émotion quand j'ai marqué le premier but", a-t-il dit.

Plus tard enfin, c'est via son compte Instagram que le discret footballeur de 29 ans a de nouveau rendu hommage à sa grand-mère : "Une grosse pensée pour toi Mamie. Je ne t'oublierai jamais", a-t-il écrit en légende d'une photo - assortie de trois émoticônes ballon pour autant de buts - de sa célébration sur le terrain.