Kevin Guedj (Les Marseillais) amaigri grâce à Moundir et un "super régime" !

Kevin Guedj enchaîne les tournages. Après avoir visité l'Amérique du Sud avec la dernière saison des Marseillais de W9, le beau sudiste a rejoint le casting de Moundir et les apprentis aventuriers 2 (toujours W9) il y a quelques semaines. Revenu en France lundi 3 avril, le jeune homme affiche une nouvelle silhouette !

C'est sur son compte Twitter que Kevin a annoncé la couleur à ses abonnés ce 4 mars. "De retour avec un super régime ! By the king Moundir <3", a-t-il indiqué en légende d'un cliché où on le retrouve effectivement le visage un poil creusé. Et Moundir de lui répondre : "Enfin l'huissier est devenu un athlète... Bravo my bro !"

Bien entendu, les internautes n'ont pas tardé à donner leur avis sur cette petite métamorphose. "Tu as l'air en forme et c'est le principal. Pour être honnête, on appréhendait les premières images", "Mon dieu, ton bras est tout maigre !", "Tu as grave maigri", "Ah oui en effet, un super régime !", "Super régime et jolis muscles de bras dessinés. Un vrai boot camp avec Moundir !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Cette deuxième saison de Moundir et les apprentis aventuriers devrait être diffusée à partir du mois de mai 2017.