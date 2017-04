Kevin (Les Marseillais) de nouveau en couple avec Carla ? Il répond !

La situation amoureuse de Kevin Guedj et Carla Moreau en a récemment intrigué plus d'un.

Les deux candidats s'étaient mis en couple lors du tournage des Marseillais South Africa (W9) en 2016. Leur idylle n'a toutefois pas duré bien longtemps après le tournage. "Moi je suis un homme à femmes, je ne m'en cache pas. Donc au lieu de faire n'importe quoi, j'ai préféré me séparer d'elle", avait notamment confié le beau brun lors d'une interview accordée à Sam Zirah.

Cela n'a pas empêché les deux candidats de rester proches, à tel point que Carla a envisagé de se remettre en couple avec Kevin lors des Marseillais South America comme on peut le voir dans les épisodes diffusés actuellement. Ils sont également repartis ensemble sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 2, leurs fans ont donc scruté leurs moindres faits et gestes afin de savoir s'ils s'étaient réconciliés.

Et certains pensaient que c'était bel et bien le cas en découvrant deux photos dévoilées par Kevin et Carla sur leurs comptes Snapchat respectifs. Ils ont supposé que les deux ex étaient dans la même voiture et que cela signifiait qu'ils étaient de nouveau en couple.

Mais Kevin a bien vite calmé leurs ardeurs : "Carla est une fille au top, que je respecte beaucoup, adorable, etc. Mais non, nous ne sommes pas ensemble." Ça a le mérite d'être clair !