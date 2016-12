Kévin (Les Marseillais), Vincent Queijo... Les Serial Lovers de 2016

Le petit monde de la télé-réalité est rempli de candidats qui ne veulent qu'une chose : sortir avec toutes les jeunes femmes pour lesquelles ils ont craqué. Mais certains sont moins discrets que d'autres. Bilan sur les serial lovers de 2016.

Kévin Guedj des Marseillais, un véritable tombeur

Partout où il passe, les filles se l'arrachent. Depuis qu'il est sous le feu des projecteurs grâce à la télé-réalité de W9 Les Marseillais, le beau brun a multiplié les conquêtes, que ce soit en boîte de nuit ou lors des tournages. Après avoir vécu une idylle avec Norma, Tressia et Stéphanie lors des Marseillais en Thaïlande, le meilleur ami de Julien Tanti s'est mis en couple avec Carla Moreau et Rawell Saiidii pendant la saison tournée en Afrique du Sud. Mais c'est durant Les Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde que Kevin a battu son record ! En effet, il a vécu une idylle avec Fidji, Nadège Lacroix, Hillary et Aurélie Dotremont. Et on imagine qu'il fait une fois de plus les ravages au cours du tournage de la nouvelle saison qui se déroule actuellement en Argentine.

Julien Tanti, un dragueur qui a failli se ranger

Julien Tanti a également bien du mal à rester en couple avec une jeune femme. L'habitant du Sud ne le cache pas : il est souvent infidèle et a peur de s'engager. Sa relation avec Montaine Mouret, qu'il a rencontrée après sa rupture avec la jolie Blair, a donc sans surprise pris fin dans Les Marseillais South Africa. Après avoir flirté avec quelques jeunes femmes, il s'est mis en couple avec Manon Marsault dans Moundir et les apprentis aventuriers. Si le public pensait qu'il avait enfin trouvé chaussures à son pied, le beau brun a prouvé le contraire en se rapprochant de Liam dans Les Marseillais South America. Leur rupture a été annoncée peu après par Manon par le biais des réseaux sociaux.

Darko, le râteau-man de Secret Story 10

L'ancien habitant de la Maison des Secrets a tenté à de nombreuses reprises de se mettre en couple pendant son aventure dans Secret Story 10 (NT1). Dans un premier temps, Darko a tenté sa chance avec Mélanie quand ils se trouvaient dans le Secret Hôtel. Mais la jeune femme lui a vite fait comprendre qu'il n'avait aucune chance. Le champion de e-sport s'est donc rapproché d'Athénaïs. Si cette dernière était réceptive, les deux candidats n'ont pas pu approfondir leur flirt puisque la jolie brune a rapidement été éliminée. Il s'est ensuite rapproché des jumelles Anaïs et Manon. Encore une fois, cela n'a pas abouti. Darko mérite tout de même le titre de serial lover !

Rémi Notta, un candidat au sang chaud

Après son histoire médiatisée avec Émilie Fiorelli, dans Secret Story 9, l'ancien coach sportif a passé de bons moments avec deux candidates, dans Les Marseillais South Africa. En effet, il a vécu une très courte histoire avec Rawell, avant de se rapprocher de sa meilleure amie de l'aventure, Fanny. Cela a bien entendu créé des tensions durant le tournage. Mais Rémi Notta est bien vite passé à autre chose.

Après avoir, entre autres, été en couple avec Noémie (élue Miss Marseille le 7 juillet dernier), Rémi a eu une aventure avec Aurélie Dotremont dans Moundir et les apprentis aventuriers (W9). Il a ensuite fait son retour à la télévision dans Les Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde, l'occasion pour lui de faire craquer Oxanna.

Vivian Grimigni et Vincent Queijo, des séducteurs discrets

L'ex-candidat de Secret Story et des Anges n'a jamais caché qu'il s'amusait en boîte de nuit. S'il n'a bien sûr pas dévoilé l'identité de toutes ses conquêtes, on sait qu'il a vécu une histoire avec Fanny des Marseillais. Après quoi, l'ancien petit ami de Nathalie s'est mis en couple avec Evy des Princes de l'amour 3.

Vincent Queijo, connu pour être l'un des plus grands séducteurs de la télé-réalité, non plus n'a pas chômé cette année. Il est toutefois resté plus discret concernant ses idylles. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est mis en couple avec une certaine Cécile au cours du tournage de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1). Le candidat d'origine portugaise s'est ensuite remis avec son ancienne petite amie Sarah (Secret Story 10).

Nikola Lozina, un Prince des dragueurs

On termine avec Nikola Lozina. On peut dire que le beau Belge a profité du tournage des Princes de l'amour 3 (W9) pour flirter avec le plus de prétendantes possible. C'est finalement sur Milla qu'il a jeté son dévolu et avec qui il a eu une relation. Cependant, c'est en tant que célibataire qu'il a fait son retour à la télévision dans Les Anges 8. Et il n'a pas perdu de temps ! Quelques heures après son arrivée à Hawaï, il a tenté de mettre le grappin sur l'Ange anonyme Andréane Chamberland. Voyant qu'elle ne succombait pas à ses charmes, le beau brun a fini par abandonner.

Nikola Lozina s'est ensuite tourné vers Amandine Michel. Au départ, la belle blonde n'était pas réticente, mais elle a fini par s'éloigner à cause de son côté trop pressant. Finalement, le mannequin a fini par se mettre en couple avec Moani Hara (Miss Hawaï 2014) après son intervention à la villa. Lors du tournage des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde, c'est dans les bras de Jessica Thivenin qu'il a trouvé l'amour. Et depuis, il ne la lâche plus !