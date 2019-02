Kevin (Mariés au premier regard) : Scènes rejouées, montage... Il s'explique enfin

Pour rappel, lors de leur balade en bateau, Kevin s'est confié à coeur ouvert à son épouse. Le jeune homme a raconté ne plus parler à sa mère depuis huit ans et ne pas connaître son père. Plus encore, il a révélé avoir été, avec sa soeur, placé en famille d'accueil de l'âge de 4 ans jusqu'à ses 12-13 ans. Face à ces confidences touchantes, Marlène s'était à son tour confiée et a raconté l'histoire de son ex qui l'a humiliée. À l'écran, Kevin a semblé insensible aux révélations de la brunette. Alors que Marlène tentait de comprendre ce changement de comportement, son amoureux a trouvé qu'elle "dramatisait un peu" les choses.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, Marlène avait indiqué que Kevin avait bel et bien réagi à ses confidences sur son ex, contrairement à ce qui était montré dans l'épisode. "Dans mes souvenirs, quand je lui confie ça, il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi mon ex m'a dit ça. Il m'a dit que si cette personne m'a vue avant de sortir avec moi, elle savait que j'avais des formes et que si tu t'engages avec quelqu'un, tu sais comment est la personne. Il a eu une réaction tout à fait normale. Il m'a ensuite parlé de ses ex, donc ça a été un échange", nous avait-elle confié.

