Kevin Mayer : Vacances de rêve en amoureux après l'exploit

Le 16 septembre 2018, Kevin Mayer a réalisé l'exploit que personne n'avait vu venir, celui de battre le record du monde de décathlon au Décastar de Talence (Gironde). L'athlète de 26 ans (vice-champion olympique à Rio en 2016 et champion de monde en 2017 à Londres) a détrôné l'Américain Ashton Eaton, qui l'avait devancé aux JO de Rio en 9126 points entre les samedi 15 et dimanche 16 septembre, alors que le précédent record s'élevait à 9045. Une belle revanche après ses championnats d'Europe ratés à Berlin où il avait été éliminé après trois essais mordus au saut en longueur.



Si son sport n'est pas encore très médiatisé, son incroyable performance a attiré tous les regards. Kevin Mayer enchaîne les interviews depuis. À Paris Match – qui l'a rencontré à Bordeaux –, le décathlonien avoue détester la ville, "les lieux pollués", et préférer la tranquillité de la nature. Il a d'ailleurs prévu de s'offrir quelques jours de vacances avec sa compagne, la véliplanchiste Delphine Jariel, 20 ans. "Nous partons en Nouvelle-Calédonie. J'aime y faire de la pêche sous-marine. Les fonds sont magnifiques et encore préservés", confie-t-il. Un tout autre cadre que la mer Méditerranée dans laquelle il a l'habitude de se baigner puisqu'il habite Montpellier avec Delphine, qui y suit ses études de kiné.

Tous les deux athlètes de haut niveau, Kevin et Delphine partagent le même état d'esprit : "Nous nous connaissons bien dans l'intimité mais aussi dans un contexte de performance. Nous nous apportons énormément l'un à l'autre. C'est précieux !" Le champion a pu compter sur le soutien de sa compagne durant son dernier décathlon et c'est avec elle qu'il est tout de suite allé partager son statut de nouveau recordman du monde.