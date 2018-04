Kevin McHale : Amoureux, l'acteur de Glee s'affiche avec son chéri

S'il est toujours resté discret sur sa vie amoureuse, l'acteur s'est montré engagé en faveur de la communauté homosexuelle. Le jeune homme a notamment participé la gay pride de San Francisco en juin 2017 et a plus récemment joué le rôle de Bobbi Campbell dans la mini-série When We Rise, inspirée des mouvements en faveur de la défense des droits des homosexuels qui ont émergé au XXe siècle.