Kevin McKidd : L'acteur de Grey's Anatomy remarié et bientôt papa

Pour une surprise, c'est une très bonne surprise. Kevin McKidd vient d'annoncer deux nouveaux bonheurs d'un coup, sans que personne ne s'y attende. Celui qui incarne le personnage du docteur Owen Hunt dans la série médicale Grey's Anatomy a épousé sa compagne Arielle Goldrath, qui est enceinte de leur premier enfant.

Né en Ecosse, naturalisé américain en 2015, Kevin McKidd s'est marié en kilt comme il l'a révélé en photo sur son site le 2 mars 2018. "Arielle et moi sont heureux d'annoncer notre mariage et notre nouveau bébé, qui rejoindra bientôt notre famille grandissante. Mes enfants sont aussi heureux pour nous et attendent l'arrivée de leur petit frère ou petite soeur", a-t-il publié. Proche de ses collègues de Grey's Anatomy, l'acteur de 44 ans les avait conviés à la fête : "Amis proches et famille sont venus avec ma famille de Grey's pour partager notre jour de célébration." Kevin McKidd précise que la cérémonie a été "intimiste".

Marié plusieurs années à Jane Parker (de 1999 à 2015), celui a qui a également joué dans Transpotting a tourné la page de son divorce très délicat avec sa première épouse. Après plusieurs mois de négociations, Kevin McKidd a finalement accepté de se faire plumer par la mère de ses deux enfants, Joseph (17 ans) et Iona (15 ans).

Le héros du Grey Sloane Memorial Hospital a en effet accepté de payer 22 440 dollars de pension alimentaire mensuelle, de prendre à sa charge le financement de l'école privée et de la colonie de vacances des deux adolescents. Kevin McKidd doit également verser pas moins de 65 096 dollars de prestation compensatoire à Jane, qui garde par ailleurs, leur Chevrolet Volt, et 20% de tous ses revenus excédant 3 millions de dollars par an.

Avec sa nouvelle femme et le bébé à venir, l'acteur est à présent tourné vers l'avenir.