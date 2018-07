Kevin (N'oubliez pas les paroles) éliminé : Le recordman remporte 410 000 euros

Son règne est arrivé à son terme !

Après 43 participations à N'oubliez pas les paroles sur France 2, le champion Kevin (un jeune étudiant de seulement 25 ans !) a été éliminé suite à un trou de mémoire sur la chanson Sur la plage abandonnée de Brigitte Bardot. La candidate Nastassja l'a donc emporté face à celui qui repart avec la plus grosse cagnotte de l'histoire de l'émission animée par Nagui.

Ce dimanche 22 juillet, après sa défaite, Kevin a immédiatement statué, satisfait d'avoir amassé 410 000 euros : "C'est génial ! On ne peut pas pas avoir de regrets après tout ça. Tous les musiciens étaient géniaux. Toute l'équipe est géniale, l'équipe au sens large, les casteurs, les maquilleurs..." Et Nagui de rebondir face à ce candidat marquant : "Et vous, la mémoire de dingue. Et vous, la sympathie. Et vous, la régularité dans la gentillesse. Et vous, la générosité. Vous êtes un grand Monsieur."

Que va faire Kevin de son petit pactole ? Il a déjà révélé qu'il souhaitait voyager, aider sa famille et organiser un repas pour les sans-abri de San Francisco. Il a également déjà utilisé 7 000 euros de ses gains pour venir en aide à Marie, l'une de ses adversaires qui doit payer une opération au Canada pour sa maman.

