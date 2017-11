Kevin Spacey : 20 jeunes hommes supplémentaires l'accusent désormais !

Les accusations continuent de pleuvoir sur Kevin Spacey. L'acteur américain de 58 ans aurait agi de façon inappropriée avec 20 personnes – de jeunes hommes mais tous majeurs – durant ses fonction de directeur artistique du Old Vic theater à Londres entre 2004 et 2015. C'est par un communiqué venant de l'établissement lui-même que l'information a été révélée. Un des hommes a réussi à parler de l'incident dont il aurait été victime et le théâtre a précisé que 14 autres ont ensuite décidé de se plaindre auprès de la police du comportement de la star d'Usual Suspects.

Actuellement dans un centre pour suivre une cure de désintoxication sexuelle, à l'instar de Harvey Weinstein, Kevin Spacey a vu sa carrière s'effondrer en quelques jours. Tout a commencé avec le témoignage d'Anthony Rapp, l'acteur de Star Trek : Discovery, qui révélait avoir été agressé par la star à l'âge de 14 ans lors d'une soirée alcoolisée. En plus de choquer la scène internationale, il a doublé le scandale d'une controverse sur la pertinence de faire son coming out alors qu'il était au coeur des accusations. Puis, d'autres nombreuses personnes, anonymes ou non, ont témoigné contre l'acteur américain âgé de 58 ans. Dernièrement, une ancienne journaliste télé a révélé qu'il avait attrapé les parties génitales de son fils...

Depuis, Netflix a écarté l'interprète de Frank Underwood dans House of Cards. Ridley Scott a quant à lui décidé d'effacer Spacey du générique de son film Tout l'argent du monde, et de retourner les scènes avec un nouvel acteur, Christopher Plummer.