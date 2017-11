Kevin Spacey accablé : De nouvelles accusations contre la star d'House of Cards

Rien ne va plus pour Kevin Spacey, dont la descente aux enfers se poursuit. Après l'annonce de la fin de la série House of Cards dont il était la vedette au côté de Robin Wright, l'acteur américain a fait l'objet de nouvelles accusations d'abus sexuels jeudi 2 novembre dans la presse américaine.

Outre un acteur qui, sous couvert d'anonymat, raconte que la star avait tenté de le violer lorsqu'il n'avait que 15 ans après une relation d'un an (Spacey avait dix ans de plus que lui), huit employés actuels et passés de la série phare de Netflix House of Cards ont qualifié de "toxique" l'ambiance de travail sur les plateaux de la série en raison du comportement de "prédateur" de l'acteur de 58 ans.

Un ancien employé du show a déclaré à CNN, également sous couvert d'anonymat, avoir été agressé sexuellement par Spacey lors d'une des premières saisons de la série qui a commencé à être diffusée en 2013. Alors que cet assistant de production le conduisait sur le plateau, l'acteur a posé sa main sur sa cuisse. "J'étais en état de choc", raconte cet homme qui révèle avoir confié à son agresseur qu'il ne se sentait pas à l'aise avec ce comportement. Spacey serait alors parti sans un mot. "C'était un environnement toxique pour les jeunes hommes qui devaient interagir avec lui dans l'équipe, le cast, les figurants", souligne-t-il.

Tripoter des hommes à maintes reprises

De quoi confirmer les fameux propos – "beaucoup d'entre nous ont une 'histoire à raconter à propos de Kevin Spacey'" – tenus par le comédien londonien Roberto Cavazos qui avait connu Spacey lorsque ce dernier occupait le poste de directeur artistique du Old Vic Theatre à Londres, entre 2004 et 2015. Un ancien employé de ce théâtre qui n'a pas voulu révéler son identité avait raconté dans le quotidien The Guardian l'avoir "vu tripoter des hommes à maintes reprises dans toutes sortes de situations différentes (...) dans son appartement de North Lambeth et même à l'Old Vic et dans son pub favori".

Face à ces accusations, la plateforme de vidéo en ligne Netflix, qui a annoncé la suspension du tournage de la saison 6 de House of Cards, n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP. De son côté, l'acteur de 58 ans, plus que jamais dans la tourmente, a été lâché par son agent et par son attaché de presse. Selon Deadline, la CAA – l'agence qui s'occupe de lui – a fait savoir qu'elle ne représentait plus le comédien vu dans Seven, American Beauty ou encore Usual Suspects. Son attachée de presse, Staci Wolfe, a également arrêté de travailler pour lui. Sa dernière déclaration aura été d'assurer à la presse américaine que son ex-client prenait "le temps nécessaire pour se faire évaluer et se faire traiter" sans plus de détails.