Kevin Spacey, accusé d'agression sexuelle, répond et fait son coming out

Avec l'affaire Weinstein, les langues se délient et pas uniquement chez les femmes. Après James Van Der Beek ou Terry Crews qui avaient raconté qu'ils avaient été agressés sexuellement, c'est au tour d'Anthony Rapp, un autre comédien (Génération rebelle, Un homme d'exception, Star Trek : Discovery), de "balancer son porc". Et l'acteur, qui avait commencé sa carrière à l'âge de 6 ans, n'a pas hésité à nommer son agresseur : un certain Kevin Spacey.

Alors qu'il jouait à Broadway, Anthony Rapp (14 ans à l'époque) croise le chemin de Kevin Spacey pendant une soirée à Manhattan. Spacey, qui avait 26 ans, était totalement méconnu du grand public (sa carrière au cinéma a démarré en 1986 dans La Brûlure). Après cette première rencontre avec le jeune Rapp, la future star d'Usual Suspects, Seven et American Beauty l'invite à une autre soirée, organisée dans son appartement à Manhattan. Rapp s'y rend mais réalise très vite qu'il n'y a que des adultes et l'ennui le gagne. Il décide alors d'aller regarder la télé dans une chambre. À la fin de la soirée, Kevin Spacey l'y retrouve. Au moment de partir, l'acteur américain prend l'adolescent dans ses bras "comme un époux prend sa mariée dans les bras sur le seuil de la porte", l'allonge sur le lit et commence à passer son bras autour de lui. "Il essayait de me séduire", se souvient le jeune homme. Rapp s'extirpe poliment et s'enferme dans la salle de bain. "J'ai vu une photo de lui enlaçant un autre homme, je me suis dit : 'ah, il est gay, je pense.' Puis j'ai ouvert la porte et j'ai dit : 'Ok, je pense que je vais rentrer chez moi.' Il m'a suivi jusqu'à l'entrée et m'a demandé si j'étais certain de vouloir partir ? J'ai dit 'oui' et je suis parti", raconte-t-il dans un texte publié sur BuzzFeed.

Un comportement en état d'ivresse profondément inapproprié

Trente ans plus tard, Anthony Rapp a décidé de braquer les projecteurs sur cette histoire alors qu'il est à l'affiche de Star Trek: Discovery. Très vite mis au fait de la diffusion de la nouvelle, Kevin Spacey a publié un communiqué dans lequel, affirmant avoir "beaucoup de respect et d'admiration" pour Anthony Rapp, il se dit "horrifié", s'excuse et fait même son coming out. "Si je me suis comporté comme il le décrit, je lui dois des excuses pour ce qui semble être un comportement en état d'ivresse profondément inapproprié", déclare ainsi la star de House of Cards, qui assure ne pas se souvenir de cette soirée.

Il poursuit en affichant ouvertement son homosexualité, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici. "Comme mes proches le savent, j'ai eu dans ma vie des relations avec des hommes et des femmes. J'ai aimé et j'ai eu des rencontres romantiques avec des hommes tout au long de ma vie, et je choisis aujourd'hui de vivre comme un homme gay. Je veux vivre cela honnêtement et au grand jour et cela commence par examiner mon propre comportement", écrit l'acteur aujourd'hui âgé de 58 ans.