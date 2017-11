Kevin Spacey, accusé d'agression sexuelle sur mineur, sous évaluation médicale

Après l'annonce de Netflix d'arrêter jusqu'à nouvel ordre la production de la sixième et dernière saison de House of Cards, son acteur principal, Kevin Spacey, emploie ce temps libre pour être évalué par des médecins.

Le 30 octobre dans un article de Buzzfeed News, l'acteur Anthony Rapp, actuellement dans Star Trek: Discovery sur Netflix France, accusait Kevin Spacey d'avoir tenté de le séduire et de l'avoir pris dans ses bras lors d'une soirée à son domicile en 1986. Spacey avait alors 26 ans, mais Rapp seulement 14.

En réponse à ses accusations, l'acteur oscarisé pour American Beauty en 2000 avait publié sur les réseaux sociaux ses sincères excuses pour ce "comportement profondément inapproprié" alors qu'il était "en état d'ivresse". Kevin Spacey a jugé utile d'y ajouter un coming out qui a déclenché la colère de nombreuses personnalités et notamment de l'association GLAAD (l'Alliance gay et lesbienne contre la diffamation dans les médias) qui l'accuse d'utiliser sa vie privée pour détourner l'attention.

Comme dans le cas de l'affaire Harvey Weinstein, le témoignage d'Anthony Rapp a eu un effet boule de neige et d'autres personnes ont accusé Spacey de conduites déplacées. Dans ce contexte, l'acteur ressent le besoin de se faire aider, c'est en tout cas ce que son porte-parole a fait savoir via communiqué au Hollywood Reporter : "Kevin Spacey prend le temps nécessaire pour prendre un avis médical et se faire soigner le cas échéant. Pas d'autre information à communiquer pour le moment." Difficile de savoir si la star de House of Cards plonge en pleine dépression, le communiqué est délibérément vague.

De temps, Kevin Spacey ne devrait pas en manquer. Dans la foulée des accusations portées par Anthony Rapp, on apprenait que la sixième saison de House of Cards seraient la dernière puis qu'elle était suspendue par Netflix et MRC, ses maisons de production, "le temps pour nous d'examiner la situation actuelle et d'évoquer nos inquiétudes avec la distribution et l'équipe".