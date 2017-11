Kevin Spacey (encore) accusé : "Il a attrapé les parties génitales de mon fils"

À l'instar des cas Harvey Weinstein et James Toback, les langues se délient pour dénoncer les exactions et agissements de Kevin Spacey. Mercredi 8 novembre 2017, Heather Unruh, une ancienne journaliste télé de Boston et mère de famille, a tenu une conférence de presse pour raconter comme l'acteur américain a agressé sexuellement son fils de 18 ans.

Accompagnée de son avocat Mitchell Garabedian, qui a représenté les victimes du scandale de pédophilie du diocèse de Boston en 2002, Unruh raconte : "En juillet 2016, l'acteur Kevin Spacey a sexuellement attaqué mon fils, tard le soir, dans un restaurant-bar de l'île de Nantucket. La victime, mon fils, était en admiration pour les stars, hétérosexuel, un jeune homme de 18 ans qui n'avait aucune idée que le célèbre acteur était un présumé prédateur sexuel ni qu'il allait devenir sa prochaine victime. Qu'il ait eu 21 ans ou pas, Kevin Spacey n'avait pas le droit de l'agresser. Il n'y avait pas de consentement. Kevin Spacey lui a commandé verre après verre, et, une fois mon fils ivre, il est passé à l'action et l'a attaqué. Il a fourré sa main dans le pantalon de mon fils et a attrapé ses parties génitales."

Selon la mère, il y avait beaucoup de monde dans le club-restaurant et le mouvement de recul du jeune homme pour se défaire de l'emprise de Spacey s'est vite avéré vain. "Le viol a continué. Mon fils paniquait, bloqué", poursuit-elle.

L'acteur déchu d'House of Cards aurait alors proposé au jeune homme, non nommé pendant la conférence de presse, de poursuivre la soirée ailleurs. "Heureusement, Kevin Spacey est brièvement parti pour aller aux toilettes, et lorsqu'il fut hors de vue, une femme est rapidement venue voir mon fils tremblant et lui a demandé s'il allait bien. De toute évidence, elle avait vu quelque chose et elle savait que ce n'était pas le cas. Elle lui a dit de fuir, et il l'a fait. Il a couru le plus vite possible jusqu'à la maison de sa grand-mère où, bouleversé et effrayé, il a réveillé sa soeur... et les deux m'ont appelée au milieu de la nuit, ici à Boston", raconte Heather Unruh.

Une enquête en cours

Elle a également précisé que son fils avait décidé de ne pas porter plainte à l'époque. Mais la semaine dernière, il a fini par faire sa déposition après les premières révélations impliquant Spacey. Une enquête est en cours.

Depuis le premier témoignage d'Anthony Rapp, l'acteur de Star Trek : Discovery, qui révélait avoir été agressé par Spacey à l'âge de 14 ans lors d'une soirée alcoolisée, de nombreuses personnes, anonymes ou non, ont témoigné contre l'acteur américain âgé de 58 ans. Ce dernier s'était excusé pour ce qu'il aurait pu faire sur Rapp (tout en affirmant ne plus se souvenir de cette rencontre) puis avait fait son coming out homosexuel, provoquant l'ire et la déception de la communauté LGBTQ.

Depuis, Netflix a écarté l'interprète de Frank Underwood dans House of Cards. Ridley Scott a quant à lui décidé d'effacer Spacey du générique de son film Tout l'argent du monde, et de retourner les scènes avec un nouvel acteur (Christopher Plummer).