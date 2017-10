Kevin Spacey : "House of Cards" menacée, Netflix retarde la saison 6

Lundi 30 octobre, Kevin Spacey répondait aux accusations d'Anthony Rapp... en faisant son coming out. Cette attitude a pour le moins déplu et la star d'Usual Suspects peut prétendre au titre de "pire coming out" de l'histoire d'Hollywood.

Cette affaire prend un nouveau tournant avec l'annonce de la suspension de la production de la saison 6 de House of Cards. Dans un communiqué publié en exclusivité sur le site américain Deadline.com, les deux maisons de production à qui l'on doit la série portée par Robin Wright et Kevin Spacey annoncent : "MRC et Netflix ont décidé de suspendre la production de la sixième saison de House of Cards jusqu'à nouvel ordre, le temps pour nous d'examiner la situation actuelle et d'évoquer nos inquiétudes avec la distribution et l'équipe."

Lundi, dans la foulée du coming out de Kevin Spacey, Netflix avait annoncé que la sixième saison de House of Cards, créée par Beau Willimon et produite notamment par David Fincher, serait la dernière. Une décision qui n'avait alors aucun lien avec les accusations portées contre la star de 58 ans...

Pour rappel, Anthony Rapp a récemment accusé Kevin Spacey de l'avoir pris dans ses bras "comme une mariée" et d'avoir tenté de le séduire lors d'une soirée dans son appartement new-yorkais en 1986. À l'époque, la future star de Star Trek: Discovery, actuellement sur Netflix en France, n'a que 14 ans. Kevin Spacey, lui, en a déjà 26. En réponse à ses accusations, Kevin Spacey a répondu dans un communiqué, minimisant cette agression, confiant qu'il n'avait aucun souvenir de ce "comportement profondément inapproprié" alors qu'il était "en état d'ivresse". L'acteur en a profité pour faire son coming out... Cette occasion pour le moins étrange, des excuses publiques pour évoquer sa vie privée, a déclenché l'indignation de nombreuses personnalités et journalistes, LGBT ou non.