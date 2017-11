Kevin Spacey : Le jeune fils d'un célèbre acteur l'accuse d'attouchements...

Après Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) et plusieurs membres de l'équipe de tournage de House of Cards, c'est au tour d'un nouvel homme d'accuser Kevin Spacey d'agression sexuelle.

Dans une tribune publiée samedi 4 novembre sur le site Buzzfeed, Harry Dreyfuss (27 ans), plus jeune fils de l'acteur oscarisé Richard Dreyfuss (70 ans, vus dans Les Dents de la mer et Rencontres du troisième type), s'est longuement exprimé pour témoigner de sa mauvaise expérience avec le comédien américain. Les faits remontent à l'année 2008, lorsque Kevin Spacey dirigeait Richard Dreyfuss dans la pièce Complicit au théâtre Old Vic à Londres (établissement dont l'acteur déchu était le directeur artistique depuis 2003). Venu accompagner son père chez Kevin Spacey pour assister aux répétitions, Harry Dreyfuss, alors âgé de 18 ans seulement, a été abordé de façon inappropriée par la star hollywoodienne. "J'étais assis sur un canapé, pendant que mon père lisait des passages de la pièce et donnait la réplique à Spacey qui, lui, était assis à côté de moi. Après quelques minutes, il a soudainement glissé sa main sur ma cuisse", s'est-il remémoré.

Kevin n'avait aucune réaction et a laissé sa main sur moi

Sous le choc, Harry Dreyfuss affirme être tombé de très haut. "Je n'avais jamais imaginé attirer Kevin. Il était adulte, un de mes héros, le patron de mon père, et je ne me doutais de rien. De plus, je pensais qu'il n'oserait pas se comporter ainsi devant mon père. Mais sa main est restée en place", a-t-il ajouté. Se sentant impuissant face aux avances de Kevin Spacey, le jeune homme a bien tenté de s'éloigner de son emprise en changeant de place. Mais son bourreau finissait par le suivre, remettant sa main sur sa cuisse et remontant dans son entrejambe. "Mon esprit s'est vidé. Soudainement, il avait fini son périple et me tenait les parties intimes dans sa main. (...) J'ai levé la tête pour le regarder dans les yeux, secouant discrètement la tête. J'essayais de le prévenir sans alerter mon père, qui avait toujours les yeux fixé sur son script. Je croyais protéger tout le monde. Protéger la carrière de mon père. Protéger Kevin, que mon père aurait sans aucun doute tenté de frapper. Je me protégeais moi-même, parce je pensais vouloir travailler avec cet homme un jour. Kevin n'avait aucune réaction et a laissé sa main sur moi", a-t-il poursuivi.

Si Harry Dreyfuss a mis longtemps à raconter cette histoire, c'est parce qu'il la considérait autrefois "relativement mineure". Il affirme ainsi avoir mis des années avant d'en parler à son père. Auprès de ses amis, il préférait en rire, rejetant la gravité de la situation. "Après avoir eu neuf ans pour y réfléchir, il est désormais clair que son comportement était mauvais. (...) Mon père était dans la même pièce, et j'aurais pu l'alerter à n'importe quel moment. Je ne me suis pas senti traumatisé et j'ai tourné ces événements en une histoire drôle à raconter. Kevin Spacey m'a dragué ! Il est célèbre ! Haha ! (...) Avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé ces derniers jours, jamais je n'aurais pensé en parler. Les victimes de ces histoires sont souvent de jeunes hommes", a-t-il conclu, affirmant qu'il était évident que Kevin Spacey est un "prédateur sexuel".

Suite à la publication de ce témoignage, Richard Dreyfuss s'est exprimé sur Twitter pour féliciter le courage de son fils. "J'aime mon fils plus que ce que je pourrais l'expliquer avec tous les mots du monde. Et je suis incroyablement fier de lui en ce moment", a-t-il écrit.