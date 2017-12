Kevin Spacey, Shannon Purser, Brandon Flynn... Les coming out de 2017

Depuis quelques années, les célébrités osent de plus en faire leur coming out médiatique, offrant un peu plus de visibilité à la cause LGBT et prouvant au passage qu'il est possible de faire carrière dans le show business, le sport ou la politique, qu'importe sa sexualité. En 2017, c'est surtout dans le monde de la télévision que les stars se sont manifestées.

Dans l'univers du petit écran, on a ainsi assisté au coming out de Kevin Spacey, qui a été très critiqué car, en évoquant son homosexualité, il a tenté de détourner l'attention des accusations de harcèlement sexuel qui pèsent sur lui. On a aussi pu compter sur les révélations de Rutina Wesley, star de True Blood qui s'est fiancée à sa chérie; de Dan Amboyer, beau gosse de la série Younger ; de Gordon Thomson, ancienne gloire de Dynastie et Santa Barbara qui a attendu d'avoir 72 ans pour évoquer son homosexualité ; de Brandon Flynn, le jeune acteur 13 Reasons Why en couple avec le chanteur Sam Smith ; de séduisant Haaz Sleiman de Nurse Jackie qui a même révélé ses préférences au lit ; de Natalie Morales de la série FBI : Duo très spécial ; de Jordan Gavaris d'Orphan Black ; de Keiynan Lonsdale de The Flash ; de Shannon Purser alias Barb dans Stranger Things,ou encore de Daniel Newman de The Walking Dead...