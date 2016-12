Kevin Trapp et Izabel Goulart : Vacances torrides à Saint-Barth'

Ils ont autant d'abdos l'un que l'autre, et c'est loin de Paris, et un peu moins du Brésil, que Kevin Trapp et Izabel Goulart ont choisi de passer leur Noël en amoureux, sur la magnifique île de Saint-Barthélemy.

En couple depuis un an, le gardien allemand du PSG - que l'on ne voit presque jamais sur la pelouse - et le top brésilien profitent comme il se doit de cette parenthèse paradisiaque, exposant autant leur amour que leurs muscles. Le couple torride a été repéré dimanche 25 décembre en train de roucouler sur la plage et dans les eaux translucides. Caresses et tendres baisers au programme pour les amoureux tactiles.

Habituée à se dénuder - elle fait partie de la grande famille Victoria's Secret -, Izabel Goulart a offert une jolie vue. Dans un bikini deux-pièces coloré et en crochet, la bombe de 32 ans a exposé avec fierté son fessier rebondi. Et pour preuve qu'elle aime son derrière, Izabel a partagé une photo de son postérieur sur sa page Instagram, légèrement recouvert de sable.