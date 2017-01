Khloé Kardashian amoureuse de Tristan Thompson : Lamar veut la récupérer

Kourtney Kardashian et Scott Disick se seraient réconciliés, Kim Kardashian et Kanye West sont heureux en ménage (malgré une fin d'année 2016 dramatique) et Khloé, elle, est pleine d'espoir. La star de télé-réalité de 32 ans vit un début de romance idyllique avec Tristan Thompson et espère avoir trouver "le bon".

Son ex-mari Lamar Odom, déterminé à la récupérer, joue les trouble-fête.