Khloé Kardashian : Bombesque en bikini et déjantée avec sa petite True

Khloé Kardashian est une femme comblée. Après avoir traversé une sacrée zone de turbulences avec son chéri Tristan Thompson (le basketteur l'avait fameusement trompée avec plusieurs femmes dans les mois qui ont précédé la naissance de leur fille True), le couple est parvenu à surmonter ses différends et nage de nouveau en plein bonheur.

Pour preuve, les jeunes parents profitent actuellement de quelques jours de vacances dans un paradis tropical. Leur fille est du voyage, tout comme la momager de la famille Kris Jenner (62 ans) et son compagnon Corey Gamble (37 ans). Sur Instagram, Khloé avait d'ailleurs publié une photo d'elle en train de donner ses tout premiers cours de natation à son adorable fillette.

Quelques heures plus tard, la star de 34 ans publiait deux nouvelles photos qui ne sont pas passées inaperçues. Sur la première, Khloé prend la pose dans un bikini blanc, dévoilant fièrement sa silhouette post-grossesse. Sur la seconde, elle est vue en train de s'éclater dans l'eau au côté de sa mère et de sa petite True (bientôt 5 mois). Toutes trois tirent la langue, et on doit bien admettre que la photo est très originale !