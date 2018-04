Khloé Kardashian cocue : La jeune maman prête à pardonner à Tristan Thompson

Trompée et humiliée par son compagnon Tristan Thompson, et alors qu'elle vient de mettre au monde leur premier enfant ce 12 avril 2018, Khloé Kardashian reste une femme comblée. Selon ses proches, et à en juger d'après le soutien indéfectible de sa famille – à l'image du récent message de sa soeur aînée Kim Kardashian –, la jeune maman "ne ressent rien d'autre que du bonheur actuellement". "Elle est follement amoureuse de sa petite fille. Absolument rien d'autre ne compte plus", rapportent ces proches selon le très sérieux People.

À les écouter, rien ne laisse entrevoir que deux jours avant la naissance du bébé de Khloé, Tristan Thompson était vu en train d'embrasser ou proche de plusieurs femmes. Mais apparemment, le clan Kardashian n'est pas du tout en train de se voiler la face ou de cacher le problème, non. Khloé serait prête à pardonner l'(les) incartade(s) de son compagnon. "Elle est déjà en gros en train de lui pardonner. Elle est dans une bulle d'amour, de paix et de bonheur, et tout ce qui se passe avec Tristan est moins une tromperie que juste un basique coup d'un soir alcoolisé qui ne veut rien dire, tout au plus un baiser", dit-on dans l'entourage du clan KarJenner. Selon eux, "c'était la faute de stupides groupies qui essayaient de le piéger et tout le monde doit passer à autre chose".

"Tout est pardonné"

"Elle aime tellement ce bébé, et ce bébé est la moitié de Tristan, et elle aime Tristan", confirme une autre source proche de la jeune maman de 33 ans. "Tout est pardonné, tout va bien. À ce moment précis en tout cas. On verra ce qui adviendra dans les prochaines semaines. Actuellement ? C'est rien d'autre que de la paix, de l'amour et de la joie", poursuit cette même source, affirmant au passage que Khloé "n'en a rien à faire" des gens qui critiquent sa relation avec le basketteur de 27 ans. Chez les Kardashian, on se blinde et tout le monde affiche le même credo...