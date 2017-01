Khloé Kardashian complexée par ses kilos en trop : Elle raconte son calvaire

La diffusion de la nouvelle émission de télé-réalité de Khloé Kardashian bat son plein ! En attendant la prochaine saison de l'Incroyable Famille Kardashian, la socialite de 32 ans coache des personnes souhaitant perdre du poids tout en prenant leur revanche sur la vie. L'ex-femme de Lamar Odom, qui s'est délestée d'une vingtaine de kilos depuis son divorce, comprend d'autant mieux leur souffrance qu'elle est elle-même passée par là.

Alors qu'elle discutait avec une certaine Samantha McCord dans le nouvel épisode de son émission Revenge Body With Khloé, Khloé a expliqué qu'elle était incapable de regarder les gens dans les yeux tant elle était complexée par ses rondeurs.

"Je sais ce que c'est. Quand je croisais quelqu'un, je baissais constamment les yeux, je regardais le sol alors qu'il était évident que l'autre en face pouvait toujours me voir. Mais je me sentais mieux, je me sentais plus en sécurité de ne pas les regarder dans les yeux", s'est-elle souvenue, sans préciser pour autant comment elle s'en sortait pour éviter l'objectif indiscret des paparazzi qui la suivent en permanence.

Khloé Kardashian, qui file désormais le parfait amour avec le basketteur Tristan Thompson, s'est aussi retrouvée dans les propos de la même candidate, qui a expliqué avoir pris du poids à cause d'une histoire d'amour passée. "Je crois que c'est normal quand on se lance dans une nouvelle relation de couple que celle-ci nous consume complètement au point que l'on s'y perde parfois, et qu'on en oublie notre vie personnelle et nos objectifs", a-t-elle ajouté.

Une allusion à peine masquée à son mariage toxique avec Lamar Odom, qui désespère aujourd'hui de la retrouver, après l'avoir publiquement trompée et humiliée.

Coline Chavaroche