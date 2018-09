Légèrement obsessionnelle avec son corps, son poids et plus généralement son image (comme toutes ses soeurs, cela va sans dire), Khloé Kardashian poursuit les efforts continuels pour retrouver sa ligne de jeune fille, cinq mois après avoir mis au monde sa fille True (née le 12 avril dernier).

Lundi 10 septembre 2018, la star de télé-réalité de 34 ans s'est ainsi confiée sur ses kilos de grossesse dans une nouvelle publication diffusée sur son application payante, révélant combien elle était parvenue à en perdre jusqu'à aujourd'hui mais aussi son objectif à atteindre. En tout, la jeune maman espère se délester de 22 kilos. Elle en a déjà perdu 14.

"J'étais tellement choquée lorsque j'ai perdu 14 kilos de mon poids de grossesse au cours des trois premiers mois qui ont suivi sa naissance. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus difficile, considérant le fait que j'ai lutté avec mon poids toute ma vie. Je suis la reine du yo-yo. Aujourd'hui, True a presque 5 mois et je suis sur le point d'atteindre mon but, mais je stagne. C'est vraiment trop dur en ce moment. Je suis parfois très découragée, mais en même temps j'essaye de me rappeler à chaque fois à quel point cela avait été dur de perdre tout mon poids la première fois", a-t-elle écrit.