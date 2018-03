Khloé Kardashian enceinte : Babyshower magique, Kylie Jenner retrouve la ligne

Ce premier enfant, Khloé Kardashian l'attend depuis très longtemps. Comblée de voir son rêve de devenir maman prochainement exaucé, la starlette américaine de 33 ans a célébré l'arrivée de son bébé en organisant une traditionnelle babyshower.

C'est à l'hôtel Bel Air de Beverly Hills que la future maman et son compagnon le basketteur Tristan Thompson ont convié tous les invités. La maman de Khloé, Kris Jenner, sa grand-mère Marie Jo ainsi que ses quatre soeurs, Kourtney et Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner faisaient sans surprise partie des convives. Ses amies Maria Menounos et Larsa Pippen ont également participé à la grande célébration.

Afin que sa babyshower soit la plus grandiose possible et la plus inoubliable, Khloé Kardashian a fait appel aux services d'Amazon. La salle qu'elle avait privatisée pour l'occasion a ainsi été remplie de ballons roses, puisqu'elle attend une fille, un immense mur de roses a été dressé et des éléphants installés.

Discrète aux débuts de sa grossesse, Khloé Kardashian la partage depuis plusieurs semaines avec ses millions de fans. L'ex de Lamar Odom n'a ainsi pas hésité à dévoiler toutes les photos de sa babyshower, ne manquant pas de remercier Amazon. Moulée dans une toute petite robe rosée très décolletée, Khloé Kardashian a exprimé son immense émotion. "Nous avons eu la plus incroyable des babyshowers. Nous avons ressenti tant d'amour", a-t-elle notamment publié.