Khloé Kardashian, enceinte, continue scrupuleusement de camoufler ses formes...

À 33 ans, Khloé Kardashian s'apprête à devenir maman pour la première fois avec son petit ami depuis un an, le basketteur Tristan Thompson (lui-même déjà papa d'un fils). Si cette grossesse n'a toujours pas été directement confirmée par la principale intéressée, on sait toutefois qu'il s'agit d'un petit garçon qui naîtra au cours du printemps 2018, la future maman étant actuellement enceinte de cinq mois et demi.

Lundi 4 décembre, c'est à la sortie d'un studio d'enregistrement de Calabasas que KoKo a été aperçue par les photographes. La jeune femme venait de filmer de nouvelles séquences pour l'émission L'Incroyable Famille Kardashian avec sa soeur aînée Kourtney. Parée de ses lunettes de soleil, elle était vêtue de vêtements amples et s'entêtait scrupuleusement à protéger son ventre avec son sac à main Hermès. Se sachant observée, pas question pour la future maman de montrer son baby bump à un peu plus de trois mois de son accouchement.

Plus que quelques semaines à patienter...

En effet, comme l'a régulièrement mentionné le site TMZ, cette grossesse doit être préservée jusqu'à la dernière minute avant d'être officiellement révélée dans un épisode spécial de L'Incroyable Famille Kardashian. Déterminée à enregistrer de bonnes audiences, la momager du clan Kris Jenner a tout négocié depuis le début avec les producteurs de l'émission. Khloé ne sera pas seule à révéler un heureux événement, puisque sa soeur benjamine Kylie (20 ans) est également enceinte de son premier enfant (une petite fille), fruit de sa jeune relation avec le rappeur Travis Scott (25 ans).

En attendant de dévoiler son joli ventre, Khloé multiplie les subterfuges. Dans une vidéo publiée sur le compte Snapchat de Kourtney, la bimbo croise volontiers les bras tandis que sa soeur la filme de très près. À quelques semaines de la grande révélation, il serait dommage de trop en montrer...