Khloé Kardashian enceinte ? Elle répond à sa façon !

Khloé Kardashian ne commente jamais les rumeurs par voie de presse, encore moins celles qui concernent sa vie privée. En revanche, la star de l'Incroyable Famille Kardashian ne manque jamais une occasion de faire savoir ce qu'elle en pense, avec l'humour et la répartie qu'on lui connaît.

La belle étant en couple avec le basketteur Tristan Thompson depuis plusieurs mois, la presse tabloïd spécule depuis quelques jours sur une hypothétique grossesse. Des ragots auxquels elle a mis un terme sur les réseaux sociaux, en publiant plusieurs vidéos et photos de son rencard avec le sportif de 25 ans.

Sur Snapchat, l'ex-femme de Lamar Odom s'est filmée en train de boire du vin rouge lors de sa soirée au restaurant avec le Cavalier de Cleveland et ses amis. "Étant donné la taille de ce verre de vin, je me demande si Tristan souhaite que je finisse ivre", a-t-elle plaisanté, un gros verre de rouge à la main. "Le vin, c'est la vie", a-t-elle ajouté sur une vidéo de son chéri en train de danser et de sourire, son propre verre à la main. Pas d'heureux événement en vue, du moins pour l'instant, pour la socialite de 32 ans qui n'exclut pas en revanche une telle hypothèse à l'avenir.

Lors d'une récente interview pour la chaîne Extra, Khloé Kardashian a été très claire sur les sentiments qu'elle entretient vis-à-vis du basketteur. À la journaliste qui lui avait demandé si elle avait trouvé "l'homme de sa vie", la bombe, sans doute échaudée par l'échec de ses précédentes relations amoureuses, avait répondu : "J'imagine que c'est pour cela que l'on se met tous en couple : trouver le bon. Je suis amoureuse de lui et je le considère comme le meilleur, donc oui. J'espère bien, oui. Seul le temps nous le dira."