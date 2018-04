Khloé Kardashian enceinte et cocue : Découvrez celle qui a brisé son couple

Quelle histoire ! Enceinte de son premier enfant et sur le point d'accoucher d'une minute à l'autre, Khloé Kardashian est tombée de très haut lorsque les sites Daily Mail, TMZ et The Shade Room ont révélé mardi 10 avril 2018 les multiples infidélités de son compagnon Tristan Thompson.

Nombreuses photos à l'appui, les médias ont ainsi prouvé que le basketteur de 27 ans s'était montré très entreprenant avec une mystérieuse brune lors d'une soirée au Soho House, samedi 7 avril à New York. Après l'avoir embrassée en public, le sportif a ramené sa conquête à son hôtel. La demoiselle est repartie au petit matin, vers 8h. Si le site TMZ avait dans un premier temps affirmé que la jeune femme était une dénommée Stephanie Woods, le Daily Mail et la Page Six assurent de leur côté qu'il s'agit de Lani Blair, mannequin de 28 ans qui a désormais verrouillé l'accès à son compte Instagram. Les photos publiées par The Shade Room montrent clairement le visage de celle dont le compte Twitter est en revanche toujours ouvert.