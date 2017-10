Khloé Kardashian enceinte : Son ex Lamar Odom réagit à l'annonce de sa grossesse

Quelques jours après l'annonce de la grossesse de Khloé Kardashian, qui est enceinte d'environ quatre mois selon le magazine Us Weekly, l'ancien époux de la star de télé-réalité s'est exprimé à ce sujet.

Interviewé mercredi 4 octobre dans l'émission Everyday Struggle créée par le magazine Complex, Lamar Odom s'est dit heureux pour son ex-femme. "De loin, je lui souhaite le meilleur. J'ai toujours de l'amour pour elle", a-t-il déclaré face à ses trois interlocuteurs, Joe Budden, DJ Akademiks et Nadeska Alexis.

L'ex-star du basket-ball a divorcé de la petite soeur de Kim K en décembre 2016 après une longue procédure. Mariés en septembre 2009 après un mois de relation seulement, Khloé et Lamar avaient rompu en 2013 après les révélations de la presse à scandale, qui avait exposé les nombreuses infidélités du sportif.

Par la suite, Lamar Odom avait failli mourir après avoir été victime d'une overdose en octobre 2015. Restée à ses côtés pour le soutenir pendant sa convalescence, Khloé Kardashian avait provisoirement suspendu la procédure de divorce pour l'épauler dans ses prises de décision médicales.

Aujourd'hui remis sur pied, Lamar Odom s'est dit reconnaissant de tout ce qu'a fait la vedette de 33 ans pour lui, même s'ils ne sont plus en contact et qu'elle a refait sa vie avec Tristan Thompson. Avec beaucoup de retenue, l'ancien des Clippers a également admis qu'il ne parlait plus du tout avec son ancien beau-frère, Kanye West, dont il était autrefois proche. "Je dirais que ça s'est probablement détérioré avec toutes les autres relations qui ont été construites. Mais c'est ainsi parfois", a-t-il conclu.