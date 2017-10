Khloé Kardashian enceinte : Toujours pas prête à officialiser, elle se camoufle

Les soeurs Kardashian dévoilent tous les détails de leur vie privée depuis plus de dix ans dans leur célèbre émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian, mais lorsqu'il s'agit de grossesse, toutes se font bien plus discrètes. Tandis que Kim Kardashian a mis plusieurs mois à confirmer l'arrivée prochaine d'un troisième enfant grâce à une mère porteuse, ses petites soeurs Khloé Kardashian et Kylie Jenner ne se sont toujours pas exprimées sur leurs grossesses respectives. Toutes les deux enceintes de leur premier enfant, les starlettes américaines de 32 et 20 ans n'ont jamais été aussi silencieuses.

Parce que l'annonce de sa grossesse n'est pas son oeuvre mais celle du très bien informé site TMZ, Khloé Kardashian continue de jouer la discrétion et d'éluder le sujet (dont elle réserve surement l'exclusivité à L'Incroyable Famille Kardashian). La compagne de la star de NBA Tristan Thompson, avec qui elle attend ce premier enfant, a été repérée le 10 octobre dans les rues de Calabasas. En mode très décontracté dans un look sportswear, jogging et tongs, Khloé Kardashain n'avait rien de la bimbo sexy que l'on connaît. Accompagnée de sa meilleure amie Malika Haqq, la future maman a pris soin de cacher son ventre avec son sac à main, continuant ainsi à entretenir le doute.

Lors de sa première apparition officielle plusieurs jours après l'annonce de sa grossesse, l'ex de Lamar Odom avait pris les mêmes précautions. Fêtant le premier anniversaire de sa marque de prêt-à-porter Good American, la starlette avait opté pour un look noir lorsqu'elle est allée à la rencontre de ses fans dans une boutique Nordstrom du centre commercial de Westfield Century City. Connue pour ses tenues courtes et ultramoulantes, Khloé Kardashian les laissent au placard pour le moment.