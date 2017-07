Khloé Kardashian et Tristan Thompson passent un nouveau cap !

Un an après le début de leur romance, Khloé Kardashian et Tristan Thompson franchissent un nouveau cap. D'après le toujours bien informé TMZ, la vedette de télé-réalité et le joueur de basket-ball ont été aperçus en train de chercher une nouvelle demeure, mercredi 19 juillet 2017, du côté de Los Angeles.

Contrairement aux apparences, le couple ne chercherait pas encore à acheter une maison ensemble. Le sportif de 26 ans est à la recherche d'une propriété à louer sur les hauteurs de Hollywood ou dans la Valley, afin qu'ils puissent y séjourner tous les deux quand ils sont en ville.

Ce qui est d'autant plus surprenant que la star de l'Incroyable Famille Kardashian possède déjà une villa - auparavant occupée par Justin Bieber - non loin de là, dans le quartier de Calabasas, fief des Kardashian, à seulement une petite heure en voiture d'Hollywood. Le site américain précise que le budget du Cavalier de Cleveland, qui voudrait louer un bien dès le mois de septembre prochain, s'élève à quelque 60 000 dollars par mois, rien que ça !

Khloé Kardashian et Tristan Thompson prennent visiblement leur temps pour bien faire les choses. La bombe de 32 ans est partie s'installer à Cleveland cet hiver, pour être plus proche de celui qu'elle se verrait bien épouser. Lors d'un entretien pour le magazine ES au mois d'avril dernier, elle affirmait qu'elle n'hésiterait pas à dire "oui" à Tristan s'il l'a demandait en mariage, bien qu'elle assure qu'il n'y ait, pour l'instant, pas d'urgence en la matière.

"J'adorerais fonder une famille. Il est déjà papa, donc je sais qu'il ferait un père formidable. Et je veux être maman, évidemment. Mais je ne lui mets pas la pression à ce sujet. Ce n'est pas comme si l'heure tournait", a-t-elle déclaré. Rappelons que son chéri est papa, depuis huit mois, d'un bébé qu'il a eu avec son ex.

