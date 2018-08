Khloé Kardashian fâchée : Insultes et doigt d'honneur avec sa soeur Kourtney

"Honnêtement, je ne pense pas que nous ayons besoin de suivre une thérapie pour résoudre nos problèmes, répond Kourtney, elle même suivie par un psychologue de son côté. Je pense que nous devrions juste parler." Rapidement, cette dernière attrape son téléphone et ignore royalement ses deux soeurs. "En thérapie, est-ce que tu es sur ton téléphone ou tu accordes ton attention à ton thérapeute ?" interroge Khloé, passablement agacée. Son aînée de 39 ans faisant mine de ne rien entendre, elle finit par lui faire un doigt d'honneur et quitter la pièce en lâchant : "OK, bien, je ne vais pas m'investir, donc tu peux aller te faire fou***."

Ce début de quinzième saison est décidément marqué par les prises de bec. Dans le premier épisode, Kourtney et Kim s'étaient violemment disputées au sujet d'une séance photo pour la carte de Nöel que la famille fait chaque année. "J'ai besoin que Kourtney arrête d'être si lourde avec son balai dans le c**, avait alors lancé l'épouse de Kanye West. Elle est la personne la moins excitante à regarder, donc elle peut s'en aller. Elle ne fait rien, elle n'a pas idée de ce qu'est avoir du travail."