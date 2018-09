Khloé Kardashian : Fin des vacances, elle déménage pour son chéri

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Khloé Kardashian ont suivi avec attention l'évolution de sa relation avec Tristan Thompson après les tromperies du basketteur. Réconcilié, le couple s'apprête à retourner à Cleveland pour la nouvelle saison de NBA.

L'info est signée People ! Le site américain révèle que Khloé Kardashian, Tristan Thompson et leur fille True quitteront bientôt Los Angeles et feront leur retour à Cleveland, dans l'Ohio. Thompson y retrouvera ses partenaires des Cleveland Cavaliers à l'approche du début d'une nouvelle saison de NBA.

"Il a des matchs en octobre. Ils retournent tous à Cleveland, et c'est dur pour Khloé. [Sa mère] Kris [Jenner] et ses soeurs lui manqueront vraiment. Ce ne sera pas facile pour elle", confie l'anonyme à People au sujet de Khloé Kardashian. Sa petite famille a passé l'été à Los Angeles et a même profité d'une courte escapade au Mexique : "Ils ont passé un super été ensemble et de magnifiques vacances en famille."

Ainsi, Khloé et Tristan ont surmonté le scandale des liaisons de l'athlète, révélées quelques jours avant la naissance de leur fille True. "Ils se portent à merveille. Depuis qu'ils sont venus à Los Angeles avec True, ils ont vraiment travaillé sur les problèmes de leur relation... [Khloé] est déterminée à garder sa famille unie. Et Tristan a montré qu'il était dévoué à Khloé, donc elle fera en sorte que ça marche."

Les Cleveland Cavaliers entreront en scène le 2 octobre à domicile, face aux Boston Celtics.