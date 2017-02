Khloé Kardashian folle de Tristan Thompson : "J'adore ma vie à Cleveland"

Après avoir longtemps été malheureuse en amour et avoir connu de nombreux hauts et bas avec son ex-mari Lamar Odom, Khloé Kardashian n'en finit plus aujourd'hui de s'épancher sur sa nouvelle vie avec le basketteur Tristan Thompson.

Interviewée mardi 14 février sur le plateau de l'émission The Talk, la starlette de 32 ans a confié qu'elle était très heureuse de partager sa vie entre la Californie et l'Ohio, où réside son chéri. Depuis 2011, le sportif de 25 ans évolue en effet dans l'équipe des Cavaliers de Cleveland.

"Je suis vraiment dans une bonne phase de ma vie en ce moment", a joyeusement déclaré la soeur de Kim K. En couple avec le beau gosse canadien depuis six mois, la vedette de L'Incroyable Famille Kardashian a multiplié les allers-retours réguliers au cours des récentes semaines. Elle a notamment passé les fêtes d'Halloween, de Thanksgiving et de Noël chez son chéri. "J'aime Cleveland. Tout le monde est si gentil là-bas. J'aime les quatre saisons. J'aime le fait qu'il y neige. J'ai passé Noël là-bas et il y avait de la neige. Je ne suis pas habituée, je suis née et j'ai grandi en Californie, donc tout le monde pense que je suis folle d'aimer la neige", a-t-elle ajouté.

Plus épanouie que jamais dans sa vie amoureuse, Khloé Kardashian a également admis que cette nouvelle vie à Cleveland contribuait à son bonheur. "C'est une existence très routinière. J'adore cuisiner, donc je prépare le dîner chaque jour. C'est la maison et l'esprit familial dont j'ai toujours rêvé et que j'obtiens lorsque je vais à Cleveland", a-t-elle conclu.

Début janvier, un proche de la bimbo américain s'était par ailleurs confié auprès du magazine People pour expliquer que Khloé et Tristan étaient "très heureux et fous amoureux l'un de l'autre". "C'est une relation saine et ils sont très sérieux", avait-on glissé. Prochaine étape ? Des fiançailles, un bébé ou les deux !