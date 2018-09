Khloé Kardashian gâtée : Tristan Thompson lui chante son amour

L'infidélité de Tristan Thompson avant l'accouchement de Khloé Kardashian reste dans toutes les mémoires, alors quand la star de NBA de 27 ans est repérée quittant un club d'Hollywood avec deux jolies jeunes femmes, aux premières heures du matin, il n'en faut pas beaucoup plus pour que de nouvelles rumeurs soient lancées.

En effet, le 19 septembre 2018, Tristan Thompson s'est offert une soirée entre garçons qui s'est achevée le lendemain matin. Filmé en train d'entrer avec un impressionnant groupe dans un club d'Hollywood, le joueur des Cavaliers de Cleveland en est ressorti avec deux brunettes à qui il aurait dit de patienter. Sauf que c'est sans elles que le sportif est reparti, accompagné d'amis qui sont montés avec lui dans sa voiture.

Au lendemain de cette fin de soirée remarquée et suspecte selon certains, Tristan Thompson a retrouvé Khloé Kardashian. Le couple a assisté à la fête organisé par Kylie Jenner et sa meilleure amie Jordyn Woods à l'occasion de la sortie de leur collection de make up. D'humeur à chanter, le basketteur a interprété une sérénade à Khloé Kardashian alors qu'ils se trouvaient en voiture et que Kourtney Kardashian les accompagnait. L'aînée des soeurs Kardashian a filmé la scène, immortalisant Tristan Thompson chantant : "Je vis ma meilleure vie avec cette magnifique femme." Gênée, Kourtney Kardashian a commenté : "Troisième roue du carrosse."