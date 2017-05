Khloé Kardashian grillée en train de consommer de la drogue à la télé !

Khloé Kardashian sait comment se faire plaisir. Lors de la diffusion du nouvel épisode de l'Incroyable Famille Kardashian, la petite soeur de Kim a attiré l'attention des téléspectateurs qui l'ont soupçonnée de consommer de la drogue.

Au cours de l'émission en question, diffusée ce dimanche 14 mai aux États-Unis, on peut voir la socialite de 32 ans saluer son ex-beau frère Scott Disick, une curieuse de cigarette à la main. Les internautes se sont demandé, à juste titre, si l'ex-femme du basketteur Lamar Odom s'apprêtait à fumer un joint. Les journalistes du site TMZ ont donc mené l'enquête pour répondre à leur question, et il s'avère que la réponse est... oui !

Les producteurs du show ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de couper la scène au montage ou de flouter le joint en question, puisqu'il est tout naturel au Costa Rica, où le clan Kardashian passait quelques jours de vacances, de fumer du cannabis (dont la consommation et la possession sont dépénalisées). Khloé Kardashian n'avait donc aucune raison de se cacher !

Si elle n'a pas ressenti la moindre once de culpabilité à l'idée d'exposer sa consommation de drogue à l'écran, la star de l'émission Revenge Body With Khloé a en revanche nourri bien plus de remords à son retour au bercail. Sur les réseaux sociaux ce lundi 15 mai, la chérie du basketteur Tristan Thompson s'est offert une pizza ainsi qu'une glace avec sa soeur Kim et son meilleur ami Jonathan Cheban.

"Vu tout ce qu'on a mangé, on va devoir marcher jusqu'à l'avion parce qu'on a abusé. Je n'ai fait que goûter à la glace de Kim mais je me sens super coupable quand même", a-t-elle déclaré sur Snapchat. Pour contrebalancer cet écart, l'ancienne rondouillette délestée de 20 kilos n'a pas tardé à aller faire du sport avec sa soeur Kourtney, histoire d'éliminer toutes ces calories.