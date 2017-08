Khloé Kardashian : Heureuse en amour, elle s'affiche très collée à son petit ami

Sur le cliché, la sublime jeune femme de 33 ans pose même ses lèvres sur la joue d'un Tristan Thompson blagueur, qui préfère tirer la langue face à l'objectif. Très complice, le duo ne fait que prouver que sa relation est solide et ce qu'importent les rumeurs.

Celle qui se maquille jusqu'aux fesses pour ses séances photo a rassemblé près de 1 million de "like" sous la photo. Et dans les commentaires, l'avis de ses admirateurs est unanime : "Vous êtes tellement mignons ensemble, je suis tellement jaloux", "Je rêve d'une relation comme ça avec mon mec", "Khloé, tu es toujours aussi fabuleuse", "C'est beau l'amour, le vrai" ou encore "Vous vous aimez et ça se voit", lit-on.

En résumé, les amoureux sont heureux et c'est tant mieux !