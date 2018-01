Khloé Kardashian : "J'espère avoir l'air enceinte, pas seulement grosse"

Deux semaines après avoir officialisé sa grossesse, Khloé Kardashian a répondu à l'invitation d'Ellen DeGeneres pour faire une apparition dans son célèbre talk show. Dans l'épisode diffusé jeudi 4 janvier 2018 aux États-Unis, la star de télé-réalité de 33 ans s'est ainsi confiée pour la première fois sur la maternité, révélant qu'elle avait souffert de nausées matinales au tout début de sa grossesse. "Le premier trimestre est le pire, personne ne savait que j'étais enceinte et je ne me sentais pas dans mon assiette. Une fois que les gens ont su que j'étais enceinte, j'avais toutes les bonnes excuses", a-t-elle déclaré, avant de plaisanter sur sa prise de poids : "J'espère avoir l'air enceinte, pas seulement grosse. Respirer est difficile pour moi en ce moment", a-t-elle plaisanté.

Je voulais un bébé depuis si longtemps

Contrairement à sa petite soeur Kylie Jenner (enceinte du rappeur Travis Scott), qui n'a toujours pas officialisé sa grossesse, la soeur cadette de Kim K a choisi d'annoncer la bonne nouvelle elle-même, sur les réseaux sociaux. "Je voulais le faire en écrivant quelque chose de sincère. Je voulais un bébé depuis si longtemps, le timing est parfait", a-t-elle ajouté. S'il s'agit du premier bébé pour Khloé, c'est en revanche le deuxième de son chéri, Tristan Thompson (26 ans, star des Cavaliers de Cleveland), qui est déjà papa d'un petit Prince Oliver (1 an), né d'une précédente relation. "C'est vraiment un très bon père. Il est merveilleux avec moi durant cette grossesse, il est tellement ravi qu'il m'enthousiasme encore plus", a-t-elle confié.

Si elle a refusé d'évoquer le sexe de son futur enfant, éludant la question en affirmant qu'elle l'ignorait (les rumeurs persistent à dire depuis le début qu'il s'agit bien du premier), la starlette a toutefois accepté d'en dire un peu plus sur ses projets de vie commune avec Tristan Thompson. "J'espère que nous nous marierons, on n'est pas pressé. Comme vous le savez, je me suis souvent précipitée avant cela [une référence directe à l'échec de son mariage avec Lamar Odom, qu'elle avait épousé en 2009 après trois semaines de relation, NDLR]. Je suis très heureuse de ma vie en ce moment. En tout cas, nous en parlons, évidemment. Ce qui doit se faire se fera", a-t-elle conclu.