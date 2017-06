Khloe Kardashian : La bimbo dit bye-bye à la pilule... Un bébé en préparation ?

Et si Khloe Kardashian tombait à son tour enceinte ? C'est en tout cas ce qu'elle souhaiterait en arrêtant la pilule contraceptive d'après ses dires dans le dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, ce dimanche 11 juin sur la chaîne américaine E!.

Dans l'épisode final de la saison 13, la petite amie du basketteur Tristan Thompson a évoqué son envie d'avoir des enfants très prochainement. Au cours d'une visite chez le gynécologue spécialisé dans la fertilité, la soeur Kim Kardashian a découvert qu'elle avait moins de follicules que la normale pour une jeune femme de 32 ans. "Tant qu'ils sont jeunes, vous pouvez les faire congeler", a conseillé le Dr. Andy Huang avant d'ajouter qu'elle devrait également arrêter la pilule.

Les rumeurs sur son infertilité seraient donc infondées... des ragots qui, à l'époque, avaient énormément blessé la jeune femme. Khloe Kardashian pourrait donc bel et bien tomber enceinte. "J'avais fait semblant d'essayer à l'époque", a-t-elle expliqué, alors qu'elle vivait autrefois avec Lamar Odom. "J'étais mariée mais je savais que le contexte n'était pas très sain pour accueillir un enfant", a finalement justifié la starlette.

Depuis, totalement amoureuse du joueur de basket de 26 ans, la belle souhaite fonder sa propre famille, comme l'ont fait précédemment ses soeurs Kourtney et Kim, ainsi que son frère Rob : "Tristan veut avoir cinq ou six enfants avec moi, c'est adorable. On va commencer par en avoir un, et la famille s'agrandira ensuite. Mais maintenant, de savoir que je ne vais plus prendre la pilule, cela me fait peur. C'est un très grand pas en avant."

Bientôt un septième petit-enfant pour Kris Jenner ? On le saura très prochainement...