Khloé Kardashian, la critique de trop sur l'éducation de True : Sa réponse cash

Gare aux détracteurs de Khloé Kardashian ! La maman de True, qui a fêté son premier anniversaire en avril, n'a pas sa langue dans sa poche et encore moins quand on évoque son adorable petite fille. Si elle est toujours la cible de haters notamment depuis le scandale avec Jordyn Woods et son ex-compagnon, le basketteur Tristan Thompson, la jeune femme de 34 ans doit faire face à de nouvelles critiques. Cette fois-ci, elles concernent la façon dont elle élève True.

C'est sur Instagram que Khloé Kardashian a reçu la critique de trop. Selon un internaute, la soeur de Kim Kardashian serait incapable de s'occuper de True sans une nounou ou une personne pour l'assister et qu'elle négligerait ses tâches de mère de famille. "Khloé fait comme si elle ne pouvait aller nulle part sans sa nounou. La nounou est sur toutes les photos et tout le temps avec elle. Elle pourrait élever sa fille toute seule, on le fait toutes ! Quelle grosse blague. Elle ne peut littéralement plus aller au marché, à une fête ou à un déjeuner sans sa nounou. Incroyable", pouvait-on lire en légende d'une photo où on retrouvait Khloé, True et sa nounou.

Voyant ce genre de critiques prendre de l'ampleur sur Instagram, Khloé Kardashian a directement répondu à cet internaute. "Je peux aller n'importe où, n'importe quand et avec qui je veux. J'ai choisi de traiter les personnes qui vivent avec moi comme ma famille", a-t-elle commencé avant de mettre les points sur les i : "Je choisis d'inviter ceux qui veulent sortir et faire des activités cool. Nous aimons aller au marché, c'est tellement sympa de se créer des souvenirs communs. J'espère que ta journée sera heureuse et bénie. J'espère également que tu es une personne agréable avec ceux qui sont gentils avec toi. Ceux qui ne le sont pas ont probablement davantage besoin de ta gentillesse." Voilà qui est dit !