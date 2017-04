Khloé Kardashian lance un appel à Tristan Thompson : "Se marier ? Je dis oui"

Khloé Kardashian se voit bien devenir Madame Tristan Thompson dans un futur proche. En couple avec le basketteur des Cleveland Cavaliers depuis huit mois, la vedette de télé-réalité s'est confiée sur sa vie amoureuse lors d'une interview accordée à ES, magazine dont elle fait également la couverture.

Prenant la pose dans une petite tenue qui révèle son impressionnant fessier, la jeune femme de 32 ans a notamment affirmé qu'elle avait très envie d'avoir (un jour) des enfants avec son chéri de 26 ans. "Nous en avons parlé. Il est déjà papa [l'ex-compagne de Tristan a accouché d'un petit garçon il y a quatre mois, NDLR] et je sais qu'il ferait un père irréprochable. J'ai clairement envie d'être maman. Mais je ne me mets aucune pression là-dessus. Ce n'est pas comme si l'horloge biologique tournait. Je sais au plus profond de moi que cela arrivera... Je n'ai jamais ressenti ce genre d'amour", a-t-elle ajouté au sujet de la star de la NBA.

Officiellement divorcée de Lamar Odom depuis le mois de décembre, la soeur cadette de Kim K ne semble pas avoir été refroidie par l'échec de son premier mariage. Avec beaucoup de franchise, celle qui a déjà éveillé les soupçons en s'affichant récemment avec de nouvelles bagues à son annulaire gauche a admis qu'elle accepterait sans hésiter une éventuelle demande de mariage de la part de Tristan Thompson. "Je lui dirais oui", a-t-elle simplement confirmé.



Pour rappel, Khloé Kardashian avait épousé Lamar Odom en septembre 2009 après un petit mois de relation seulement. Il ne serait donc pas très surprenant que la star de L'Incroyable Famille Kardashian s'offre à nouveau des noces express avec Tristan Thompson. Les paris sont lancés !