Khloé Kardashian pousse un coup de gueule contre ses followers !

Khloé Kardashian hausse le ton contre ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 5 février, sur sa page Snapchat, la star de l'Incroyable Famille Kardashian s'est énervée que ses followers se plaignent sans cesse de ne pas pouvoir s'entraîner comme elle !

"Franchement, ce qui m'énerve, ce sont tous les gens qui se plaignent alors que je vous montre gratuitement tous mes entraînements sportifs sur Snap. C'est quoi, votre p*tain de problème ? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez jamais de vous plaindre que vous n'avez pas de coach sportif ni de salle de gym. Vous savez que je n'ai pas de salle de sport non plus. On fait tout en extérieur ! Les gars, je vous montre exprès comment on s'entraîne, donc vous n'avez pas besoin d'un entraîneur. Je fais toujours attention à utiliser des trucs que vous avez chez vous. Improvisez ! C'est quoi, ce délire", a déclaré la bombe de 32 ans.

La star du Revenge Body With Khloé a regretté que les haters s'en prennent à elle sur les réseaux sociaux, lui reprochant de pouvoir s'entraîner plus facilement grâce à sa fortune, dont le montant est estimé à 24 millions de dollars.

"Si seulement critiquer vous permettait de brûler des calories, vous seriez vraiment gaulés ! À tous les autres, ceux qui apprécient mes snaps, je vous aime. Dieu vous garde", a-t-elle ajouté. Un coup de gueule qui survient juste après celui de sa soeur Kim Kardashian, laquelle s'est elle plainte que son coach sportif ait 30 minutes de retard sur sa séance parce qu'il était trop occupé... à faire courir Khloé et Kourtney Kardashian.

"Khloé, Kourtney : allez vous faire fo*tre ! C'est super impoli. J'attends dans mon garage depuis trente minutes. J'ai une vie, moi", s'est-elle énervée. Comme quoi, même avec tout l'argent du monde et un prof particulier, on n'est à l'abri de rien. Trop dur, la vie.