Khloé Kardashian : Sa famille lui a demandé de mincir pour une incroyable raison

Kim, Kourtney, Khloé Kardashian et leur mère Kris Jenner - La famile Kardashian lors du tournage de la télé-réalité "L'Incroyable Famille Kardashian" à Woodland Hills le 5 aout 2016. Reality stars Kim, Kourtney and Khloe Kardashian seen filming their reality show with their mother Kris Jenner in Woodland Hills, California on August 5, 2016.05/08/2016 - Woodland Hills