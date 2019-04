Khloé Kardashian : Sa fille True fait ses premiers pas !

True est née le 12 avril 2018 de la relation tumultueuse de Khloé Kardashian et Tristan Thompson. Quelques jours avant sa naissance, des images compromettantes du papa basketteur, en compagnie d'autres femmes, ont été publiées sur la toile.

Khloé a tenté tant bien que mal de pardonner l'infidélité de son compagnon. L'athlète a malheureusement réitéré en craquant pour l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, le mannequin Jordyn Woods.

La star mène désormais une vie de maman célibataire, avec le soutien de sa mère Kris Jenner et de ses soeurs. Elle se consacre entièrement à sa fille et documente ses moindres faits et gestes sur Instagram, au grand bonheur de ses plus de 90 millions de followers.

Sur Instagram également, Khloé a répondu à des internautes qui ont perçu des retouches sur un nouveau selfie. "Vous exagérez vraiment. Mais ok, croyez ce que vous voulez", a écrit la vedette de télé-réalité de 34 ans.