Khloé Kardashian : Sa fille True pose avec Prince, le fils de Tristan Thompson

Le scandale semble bel et bien derrière eux. Vendredi 22 juin, Tristan Thompson a posté une photo on ne peut plus rare pour ceux qui suivent son quotidien. Pour la première fois, le basketteur des Cleveland Cavaliers a réuni son fils Prince, fruit de sa relation avec Jordan Craig, et sa fille True, qui n'est autre que le fruit de sa très médiatisée idylle avec Khloé Kardashian. Le cliché semble lui avoir été pris dans la petite salle de cinéma de la maison de Khloé, que les fans ont reconnu via l'émission Keeping Up with the Kardashian.