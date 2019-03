Khloé Kardashian : Son ex Tristan Thompson s'amuse en charmante compagnie

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux de la famille Kardashian se sont ligués contre l'ex-compagnon infidèle de Khloé, Tristan Thompson. Officiellement largué par la superstar de télé-réalité, le basketteur profite de son célibat retrouvé en charmante compagnie...

Le 27 février dernier, dix jours après son flirt avec la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, Tristan Thompson et ses co-équipiers des Cleveland Cavaliers ont posé leurs valises à New York. En marge de leur rencontre avec les New York Knicks, plusieurs joueurs de Cleveland ont profité d'une soirée quartier libre.

Tristan Thompson et Jordan Clarkson (ex-petit ami de Kendall Jenner) se sont rendus au restaurant Carbone, dans le quartier de Greenwich Village. Ils y ont été rejoints par une certaine Karizma Ramirez, avec qui Tristan Thompson a entretenu une liaison au cours de sa relation avec Khloé Kardashian.

Tristan et Karizma ont à nouveau été aperçus ensemble à New York cette semaine. Les Cavaliers sont de retour dans la Grosse Pomme pour une nouvelle rencontre de NBA face aux Brooklyn Nets (victoire des locaux sur le score de 113 à 107).

Tristan Thompson fait comme Khloé : il va de l'avant ! La maman de True Thompson a indiqué à ses fans qu'elle ne ferait pas marche arrière en publiant des poèmes d'amour sur la douleur d'une rupture.