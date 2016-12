Khloé Kardashian, son impressionante perte de poids : L'avènement d'une bombe

Longtemps considérée comme la boulotte rigolote de l'Incroyable Famille Kardashian, Khloé tient sa revanche. En l'espace de quelques mois, la vedette de télé-réalité s'est délestée de plus de 18 kilos et s'est fait une place en or dans le coeur du public. Au grand dam de son aînée Kim Kardashian, qui s'est sentie éclipser par sa soeur au moment de sa seconde grossesse. Un bel exploit pour la socialite de 34 ans, dont la carrière a décollé en même temps que ses kilos.

Le déclic

À l'origine de sa fulgurante perte de poids ? Sa rupture avec le basketteur Lamar Odom. La jeune entrepreneuse a épousé la star de la NBA courant 2009, un mois seulement après l'avoir rencontrée. Malheureusement leur union bat vite de l'aile à cause des nombreuses incartades du sportif et de son penchant pour l'alcool et autres substances illicites. Khloé demande le divorce, qui traîne en longueur jusqu'à ce que Lamar frôle la mort après avoir fait une overdose dans une maison close du Nevada.

Pour échapper à son "mariage toxique", la belle devenue blonde se réfugie... à la salle de sport ! "Mon foyer avec Lamar était sombre et toxique. Ma famille ne savait pas ce que je traversais, c'était le plus gros secret que j'ai jamais eu à garder. J'avais besoin d'un endroit où m'évader. Au départ, je n'ai pas pensé à mon poids parce que je pensais que mon corps ne changerait jamais. Mais quand j'ai commencé à perdre, j'ai pris ça plus au sérieux et j'ai commencé à mangé plus sainement", a-t-elle ajouté. Depuis, la bombe ne manque jamais un entraînement.

Une routine minceur exemplaire

Elle se lève à 5h du matin pour se dépenser et se rend à la salle de sport jusqu'à deux fois par jour. Khloé veille aussi à bien s'hydrater et boit 5 litres d'eau par jour. Côté alimentation, elle a confié petit déjeuner d'une banane avec du beurre d'amande puis avaler un shaker de protéines après sa séance. Au déjeuner : une salade de poulet à la chinoise puis, au dîner, des légumes à la vapeur avec du poulet. La bombe a aussi renoncé au fromage et conseillé à ses nombreux followers de remplacer ce qu'ils aiment manger par une version plus allégée.

Un programme qui porte ses fruits puisqu'elle n'a jamais été aussi bombesque. Une expérience si fructueuse que la star de l'émission Cocktails With Khloé a décidé de l'adapter sur petit écran. Dans l'émission de télé-réalité Revenge Body With Khloé, elle coachera des personnes qui souhaitent perdre du poids pour prendre leur revanche sur la vie. L'émission sera diffusée l'année prochaine sur la chaîne E! Entertainment.

