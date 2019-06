Khloé Kardashian : Son incroyable surprise à son plus fan !

Le 31 mai 2019, Narbeh a vécu une nuit féerique en se rendant à son bal de promo accompagné de la sublime Khloe Kardashian. Sur son compte, il explique être en contact depuis 2016 avec la soeur Kardashian et l'avoir déjà croisée lors d'une rencontre de fans. Mais Narbeh était loin de se douter que Khloé allait lui proposer d'être sa cavalière pour son bal de fin d'année. En arrivant à son bras, Narbeh a créé l'émeute dans le lycée Herbert Hoover High School de Glendale, à Los Angeles.

Quand le rêve devient réalité

Khloé Kardashian incarnait à merveille la princesse de Narbeh. Consciencieuse, elle a posé pour la traditionnelle photo de couple devant la maison des parents du jeune homme mais aussi pour le photocall à l'entrée de la salle de bal. Ravi (et amoureux transi), Narbeh a publié l'intégralité de la soirée sur son compte Instagram : "Wow. Partager mon bal de promo avec Khloé Kardashian était une expérience extraordinaire pour moi. Je tiens à remercier Khloé, son équipe et ma famille d'avoir rendu tout cela possible. Être avec Khloé m'a fait sentir comme si j'étais un de ses cousins. Je n'oublierai jamais cette nuit ! Profitez de ces belles photos ! Je suis tellement reconnaissant ! Et Khloé tu es magnifique !"

Sur un petit nuage, Narbeh continue : "Je vais faire de beaux rêves avec le coeur léger. En pensant à notre nuit magique qui était #1 sur Twitter, à tout l'amour de vous tous ! Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Tant de belles photos qui resteront pour toujours avec moi !"